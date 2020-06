Baki: la seconda stagione è da oggi disponibile su Netflix

Continua imperterrita la proposta del colosso americano Netflix di nuovi progetti legati all'animazione nipponica. A tal proposito, la violenta e sanguinolenta seconda stagione di Baki è a partire da oggi disponibile sul catalogo del portale streaming on-demand.

Dopo circa un anno dalla messa in onda della seconda parte della stagione 1, che abbiamo analizzato nella nostra recensione dell'anime, nuove emozionanti lotte si preparano ad accompagnare gli spettatori nella seconda serie di Baki, intitolata per l'occasione "La grande saga del torneo Raitai", in quanto l'anime coprirà gli avvenimenti dell'arco narrativo "Raitai Tournament".

Ma l'epopea andrà persino avanti, in quanto i produttori hanno confermato che la seconda stagione adatterà anche la saga "Kami no Ko Gekitotsu" (The Clash of the Children of Gods). Ad ogni modo, a partire dalla giornata di oggi sarà possibile assistere alla nuova ondata di lotte senza regole sul portale di Netflix. Il distributore, inoltre, avverte che per esigenze sanitarie non è stato possibile completare in tempo i doppiaggi, motivo per cui la serie è disponibile unicamente in lingua originale con sottotitoli in italiano. Vi ricordiamo, inoltre, che tra le nostre pagine è disponibile la nuova opening di Baki che vi consigliamo caldamente di ascoltare prima di immergervi nella visione.

