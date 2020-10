Baki-Son of Ogre, confermata una nuova stagione su Netflix

Continua ad ottenere grande successo l'adattamento anime di Baki, manga scritto dal maestro Keisuke Itagaki nel 1991, e che ad oggi conta ben tre stagioni su Netflix. La serie tv che fa delle arti marziali il suo punto di forza sta per allungare la sua lista di episodi grazie ad una nuova stagione.

Nonostante siano passati anni dalla comparsa su Weekly Shonen Champion di Grappler Baki, le avventure del guerriero continuano a generare un grande hype tra i fan della serie. Il ritorno di Baki su Netflix è ormai cosa certa e a confermarlo è la nuova key visual diffusa proprio dalla piattaforma di streaming su cui andrà in onda. Baki-Son of Ogre verterà ancora una volta sulle folli battaglie del figlio di Yujiro Hanma che questa volta porterà la guerra alla soglia delle porte di casa.

L'ultima stagione lascia alle spalle un torneo di arti marziali che ha visto affrontarsi i combattenti più forti della Cina e del Giappone, ed ora i fan sono pronti per l'atteso "climax" che l'anime dovrà raggiungere con questa quarta, e forse ultima, stagione. Stando alle prime voci che circolano difatti, le avventure di Baki Hanma su Netflix si concluderanno dopo quest'ultima stagione. Per quanto riguarda la data di uscita, Netflix ancora non si è sbottonata in merito per cui dovremo attendere i nuovi aggiornamenti.

Per chi invece si sta avvicinando per la prima volta a questo anime, vi ricordiamo della nostra recensione di Baki.