Baki Son of Ogre: online l'opening dell'anime in uscita su Netflix

Abbiamo visto il primo trailer di Baki Son of Ogre, nelle scorse ore inoltre lo studio TMS Entertainment ha anche condiviso l'opening della terza stagione dell'opera ispirata al famoso manga di Keisuke Itagaki.

In calce alla notizia trovate il video caricato sul canale ufficiale dello studio di animazione, in cui è presente la canzone "Baki Hanma" composta dal gruppo giapponese Granrodeo. Il filmato è stato particolarmente apprezzato dai numerosi fan della serie animata, che hanno così potuto avere una breve anteprima delle prossime sfide che il protagonista dovrà superare. In questa stagione dell'anime Baki si scontrerà finalmente contro suo padre, personaggio chiamato Ogre, evento che in molti aspettano con ansia. Le precedenti stagioni dell'anime dello studio TMS Entertainment sono presenti su Netflix, nelle scorse settimane è stata annunciata una prima data di uscita della nuova parte di Baki, mentre la longeva serie è ancora in corso di pubblicazione in Giappone.

Per chi invece non conoscesse il manga edito per la prima volta nel 1991 di Keisuke Itagaki, si tratta della storia di Baki, un giovane ragazzo che inizia ad allenarsi nel combattimento corpo a corpo, sfidando nel corso dei numerosi volumi dell'opera diversi maestri delle arti marziali, con lo scopo di diventare più forte per sconfiggere suo padre.