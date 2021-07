Baki Son of Ogre, il sequel arriverà su Netflix: svelata la data di pubblicazione

Baki è uno dei manga più longevi presenti in Giappone. Ancora in corso di pubblicazione dopo trent'anni grazie a sequel diretti e spin-off, la storia ha goduto nel tempo di diversi adattamenti animati. La notorietà per il titolo in occidente è arrivata però con la recente trasposizione ad opera di Netflix.

Nel 2018 arrivò infatti la prima stagione della serie Baki, basata sul manga Baki the Grappler, che fu divisa in due tranche da 13 episodi l'una, con la prima pubblicata a giugno e la seconda a dicembre dello stesso anno. Il 4 giugno 2020 fece invece il suo esordio su Netflix la seconda stagione di Baki, con altri 13 episodi che facevano avanzare ulteriormente la storia del lottatore.

Subito dopo quest'ultima trasmissione, Netflix ha annunciato la produzione di Baki Son of Ogre, terza parte basata sull'omonimo manga sequel dell'originale. Fino ad ora non si avevano notizie sulla data di uscita dei nuovi episodi, ma recentemente Netflix ha confermato che Baki Son of Ogre arriverà nell'autunno del 2021. Ciò vuol dire che tra fine settembre e fine dicembre di quest'anno vedremo nuovamente in azione Baki e tutti gli altri combattenti che dovrà affrontare.

Non è ancora noto se anche questa terza stagione di Baki sarà composta da 13 episodi oppure se stavolta il numero sarà differente.