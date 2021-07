Baki Son of Ogre: trailer e finestra d'uscita per la terza stagione dell'anime Netflix

L'ultima uscita del settimanale di Akita Shoten Weekly Shonen Champion ha rivelato che Baki Son of Ogre, la terza stagione dell'anime di TMS Entertainment disponibile in esclusiva su Netflix, debutterà in tutto il mondo nell'autunno del 2021. La finestra d'uscita era già stata anticipata da alcuni insider qualche giorno fa, ma ora è tutto ufficiale.

Baki The Grappler è un manga scritto da Keisuke Itagaki, autore rinomato nonché padre dell'altrettanto celebre Paru Itagaki, giovane autrice di Beastars. La serie di Keisuke Itagaki ha ricevuto diversi adattamenti, e TMS Entertainment ha prodotto i più recenti in esclusiva per Netflix. Al momento il sito streaming ha pubblicato due stagioni, composte rispettivamente da 26 e 13 episodi, e ora finalmente sappiamo quando uscirà la terza.

Oltre al trailer e alla finestra d'uscita, l'ultimo numero di Weekly Shonen Champion ha anche indetto un concorso per festeggiare il trentesimo anniversario del manga, che si terrà a settembre. Da oggi fino al 31 agosto compreso, i fan possono partecipare a un contest accedendo al sito ufficiale e inviando fan art, foto in cosplay, video o altri contenuti originali per ricevere in cambio dei premi.

