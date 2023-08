Bakugan: in arrivo il nuovo anime! Presto anche su Netflix

In arrivo il nuovo anime di Bakugan, ad ufficializzarlo è la società giapponese di giocattoli e media Spin Master Corp. La serie arriverà il 1° settembre su Netflix negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Medio Oriente, dunque l'arrivo in Europa è previsto per i mesi successivi.

I primi due episodi debutteranno per la prima volta sulla piattaforma Roblox il 4 agosto e saranno disponibili fino al 13 agosto, in lingua inglese e giapponese.

La Spin Master Corp. ha descritto la trama della nuova serie: "Nell'emozionante nuova stagione di Bakugan, la galassia VESTROIAN è composta da sei pianeti, ognuno dei quali ospita una diversa specie di Bakugan (aviario, drago, insetto, bestia, acquatico e dinosauro). In costante guerra tra loro, l'uso di armi sperimentali fa sì che i Bakugan vengano inavvertitamente trasportati sulla TERRA. Le sfere Bakugan piovono dal cielo come meteore e si schiantano su città, foreste e oceani. Quando le sfere si srotolano, gli esseri umani incontrano per la prima volta i Bakugan alti 3 metri. Fortunatamente, l'umanità accoglie queste creature, abbraccia la loro cultura e si innamora in particolare della loro tradizione di lunga data, ovvero il BRAWLING. Questo fino a quando gli adolescenti non iniziano ad incontrarsi con i Bakugan e miracolosamente danno loro la possibilità di crescere fino a diventare dei giganteschi KAIJU! Il mondo si riempì di paura e in quel periodo avvenne la CATASTROFE."

L'azienda ha inoltre dichiarato che la nuova serie sarà differente dalle precedenti in quanto presenta "uno stile anime rinnovato". Il merchandising di "Bakugan Special Attack" e "Battle Arena" per il nuovo anime sarà lanciato il 1° agosto.

Precedentemente sono usciti la seconda stagione dello spin-off Armored Alliance e Baku Tech nel 2012, per questo motivo la notizia ha sorpreso i fan.