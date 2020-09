Bakugo come Izuku, in My Hero Academia 285 gli eroi invertono i ruoli

Katsuki Bakugo torna ancora una volta al centro di My Hero Academia. Dopo aver cominciato un lungo processo di maturazione, iniziato con la fine della carriera di All Might, tutto è diventato davvero concreto con le ultime scelte narrative di Kohei Horikoshi.

Si è dapprima dimostrato un compagno affidabile durante l'esame contro la classe 1-B, è cresciuto durante l'arco narrativo in cui si è allenato con Endeavor. Grazie agli ultimi flashback abbiamo anche assistito a una presa di coscienza notevole sul suo comportamento, su Deku e su tutto ciò che lo circonda.

Katsuki Bakugo ha conquistato prepotentemente i fan grazie al capitolo 285 di My Hero Academia. Nelle prime fasi di questo nuovo appuntamento settimanale, Bakugo ha però vestito i panni di Deku. Come? Mettendosi ad analizzare costantemente il suo amico e Shigaraki. Ormai era da diverse pagine che il ragazzo esplosivo era fermo nei paraggi a osservare la situazione e, come spiega agli eroi vicini, è iniziata una battaglia di logoramento che Deku non può assolutamente vincere, specie se contro uno Shigaraki dotato anche del potere della rigenerazione.

Tutto ciò l'ha portato poi a compiere il gesto che ha salvato la vita a Deku e che l'ha anche trasformato in un vero e proprio eroe alla fine di My Hero Academia 285.