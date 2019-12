Bakugo, Megumin e Kira di Jojo danno vita al 'Team esplosioni' in questa esilarante fanart

Cos'hanno in comune My Hero Academia, Konosuba e Le Bizzarre Avventure di Jojo? Un appassionato potrebbe rispondere "dei personaggi carismatici" o "una storia interessante", ma questo non è il caso di @Powerjayron. L'artista ha infatti ritratto nella sua fan art un'altra similarità, ovvero la presenza di un personaggio fissato con le esplosioni.

Nel bellissimo disegno visibile in calce potete quindi osservare il "Team Bakuretsu" al completo, composto da Katsuki Bakugo di My Hero Academia, Megumin di Konosuba e Yoshikage Kira di Diamond is Unbreakable. Ovviamente il gruppo non poteva che contare su una cavalcatura di tutto rispetto, ed ecco quindi entrare in scena Bazelguise, nome che non suonerà certo nuovo ai giocatori di Monster Hunter.

Bakugo ha ottenuto il suo potere sin da piccolo, quando nel suo corpo si è sviluppato il Quirk "Esplosione". La sua abilità gli permette di utilizzare il sudore prodotto dalla propria pelle per formare gigantesche fiammate. Megumin d'altro canto è la maga compagna di Kazuma, famosa per essere esclusivamente appassionata della magia nera Explosion. A chiudere i conti c'è Kira, villain di Jojo capace di far esplodere qualsiasi cosa grazie al suo Stand Killer Queen.

E voi cosa ne dite? Chi manca a questo gruppo? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che l'episodio 9 di My Hero Academia sarà disponibile da domani e che potete leggere la nostra recensione della puntata numero 8 cliccando su questo link.