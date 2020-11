Bakugo in My Hero Academia 290 ha ancora intenzione di combattere

My Hero Academia ci sta mostrando una battaglia dopo l'altra in un lunghissimo arco che Kohei Horikoshi ha costruito dall'inizio del manga. Sembra infatti essere arrivato il culmine della saga di Tomura Shigaraki, e ciò sta impegnando tutte le forze disponibili da una parte e dall'altra.

Con gli ultimi eventi abbiamo visto Bakugo salvare Deku e ricevere ferite piuttosto gravi. L'attacco di All for One gli ha infatti perforato il torace e le condizioni del giovane eroe non sono quindi ottime. Salvato appena in tempo da Todoroki, il ragazzo è stato poi portato a terra. Shoto voleva cercare un modo per portarlo da un medico, affidandolo poi a Tenya Iida arrivato in My Hero Academia 289 sul posto.

Ma dopo l'arrivo di Gigantomachia e il salvataggio di Shigaraki, Bakugo sembra opporsi al lasciare il campo di battaglia. Infatti ferma il suo compagno di classe dicendo che hanno bisogno di una vittoria netta e quindi anche lui vuole partecipare. Ciò dimostra quanto Bakugo sia determinato a vincere ma anche la consapevolezza che Shigaraki non può essere lasciato libero di riprendersi e rafforzarsi ancora una volta, altrimenti neanche un Deku più potente potrebbe riuscire a tenergli testa.

Bakugo però è in una situazione che non gli permette di dare il massimo, si può solo attendere e vedere cos'ha Horikoshi in serbo per il personaggio.