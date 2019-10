Bakugo di My Hero Academia si mostra in versione samurai in una splendida fanart

La fantasia dei fan è illimitata grazie alle tante informazioni e impulsi che provengono dalle culture di tutto il mondo. Non è strano perciò vedere protagonisti di un noto manga e anime come My Hero Academia completamente trasformati oppure catapultati in un altro mondo, assumendone usi e costumi. In questo caso, arriva un Bakugo versione samurai.

Mentre ufficialmente Kohei Horikoshi ha diffuso dettagli sui rivali di Bakugo grazie al nuovo databook Ultra Analysis, i fan di My Hero Academia si divertono a trasformare il personaggio. L'ultimo in ordine di tempo è Helloclonion che ha preparato un'illustrazione di Katsuki Bakugo in versione samurai.

Come potete vedere in calce nel tweet, l'illustrazione ci mostra il personaggio di My Hero Academia di spalle contornato da un dettagliatissimo intreccio di accessori, armi, vestiti e oggetti richiamanti alla cultura giapponese. Non mancano naturalmente le spade, due poste sulla schiena, mentre Bakugo mantiene nella mano destra un ombrello rosso. Nella mano sinistra invece il ragazzo regge una terza spada, e salendo si può notare un grosso tatuaggio rosso e nero sul braccio sinistro e un altro ulteriore sulla schiena, sulla quale non sfugge neanche il simbolo dei tomoe.

Spicca anche una maschera da oni attaccata alla nuca e il corvo con la maschera da tengu sulla destra, sopra una lampada in stile cinese. Cosa ne pensate di questa illustrazione davvero particolareggiata su uno dei protagonisti più amati di My Hero Academia?