Bakugo di My Hero Academia è un vero Pro Hero grazie a questo cosplay

Nonostante My Hero Academia, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Kōhei Horikoshi che ha poi visto il sopraggiungere di un adattamento animato, presenti un cast di personaggi praticamente infinito, è indubbio che alcuni volti in particolare siano velocemente divenuti delle vere e proprie icone dell'opera.

Parliamo ovviamente dei personaggi più riconoscibili, i più presenti su schermo che grazie al proprio carisma e al design che li caratterizza sono divenuti i prediletti dai fan, con innumerevoli fan art e cosplay a tema pensati per omaggiarli al meglio. Tra questi, non poteva certo mancare Bakugo, l'eterno amico/nemico di Deku che di volume in volume ha saputo conquistare i fan per il suo spirito combattivo e per il suo desiderio di essere sempre il migliore.

Ebbene, il famoso cosplayer @ragegearprops ha condiviso sul suo profilo Instagram un incredibile cosplay dedicato proprio a Bakugo, qui presentato con il suo costume da Pro Hero. Come potete visionare dalle immagini disponibili a fondo news, il lavoro si distingue per un'attenzione maniacale nella ricostruzione del complesso costume indossato da Bakugo, con tutto il suo equipaggiamento e arsenale ben visibile, un risultato che complessivamente appare davvero impressionante e che, come facilmente immaginabile, ha saputo guadagnarsi gli elogi di moltissimi utenti.

