Bakugo diventa protagonista di un tatuaggio esplosivo grazie a un fan di My Hero Academia

Uno dei primi personaggi ad apparire in My Hero Academia è stato Katsuki Bakugo. Insieme al protagonista Izuku Midoriya, è apparso fin dalla primissima pagina del manga di Kohei Horikoshi e per lungo tempo ha vestito i panni del bullo. C'è voluto tempo prima che Bakugo diventasse un personaggio apprezzabile e diverso dal classico rivale.

Col suo carattere, molto affine al quirk esplosivo che possiede, nel corso del tempo è riuscito a farsi molti fan. I lettori e spettatori di My Hero Academia ormai l'hanno visto diverse volte in azione e sono riusciti a farsi un'idea sul suo modo di fare e sulle sue caratteristiche principali. C'è chi però l'ha iniziato ad adorare a tal punto da dedicargli un tatuaggio.

Il fan Mimifee ha postato sul subReddit di My Hero Academia un tatuaggio di Bakugo molto esplosivo che ha realizzato sul braccio. A colori, Bakugo indossa il suo costume da eroe con la maschera nera ed ha già attivato il suo potere esplosivo con tanto di fiamme che emergono dal palmo della sua mano, ricoperta dal guanto verde, mentre alle spalle ha uno sfondo rosso che aumenta la carica fiammeggiante. Una scelta artistica molto particolare ed estesa ma anche ben realizzata.

Intanto il personaggio ultimamente ha avuto un'evoluzione caratteriale come si nota dai contenuti di My Hero Academia 33.