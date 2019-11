Bakugo è violento? Secondo i profili di My Hero Academia, in realtà il ragazzo è sensibile

Introdotto fin dalla prima pagina di My Hero Academia, Katsuki Bakugo è il rivale numero uno del protagonista Izuku Midoriya. Fin da quando era piccolo, sia per inclinazione personale che per riverenza di chi gli stava intorno, Bakugo ha creduto di essere speciale, sviluppando una netta arroganza e desiderio di diventare l'eroe numero uno.

Come viene rivelato da uno dei volumi dello spin-off di My Hero Academia, ovvero My Hero Academia SMASH, Bakugo non è quello che appare esteriormente. Il profilo ufficiale presente nel volume in questione mostra la bio del personaggio, menzionando come in realtà Bakugo sia un "animo sensibile" e che potrebbe star usando la sua rabbiosa ed esplosiva personalità come meccanismo di difesa per evitare di essere ferito dagli altri.

Dimostrato più volte, Bakugo è capace di capire i sentimenti degli altri, accettandoli a modo suo nonostante possa sembrare troppo irruento e irrispettoso nei modi, il suo desiderio di diventare un eroe certifica che ha anche a cuore il bene altrui. Ci sono stati momenti anche nel manga principale di My Hero Academia in cui il ragazzo ha mostrato il proprio lato debole, come ad esempio durante il discorso con All Might in seguito allo scontro notturno con Midoriya. Vedremo un giorno un Bakugo mansueto nel manga di Horikoshi?