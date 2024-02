Da Baldur's Gate a Dragon Age: l'autrice di Dungeon Meshi disegna gli elfi dei videogiochi

Il connubio tra dungeol crawl e cucina non sembra funzionale, eppure, la mangaka Ryoko Kui è riuscita a far coesistere due elementi così diversi in un’opera divertente e leggera, Delicious in Dungeon. L’influenza di grandi opere fantasy, tra cui anche videogiochi, è stata centrale nel processo creativo, e di questo ne ha parlato in un’intervista.

In un incontro organizzato dalla celebre rivista Famitsu, Kui ha discusso apertamente delle principali fonti d’ispirazione dietro l’avventura di Laios Touden, e oltre al classico Dungeons&Dragons, gioco di ruolo da tavolo ideato negli anni ’70 da Gary Gigax e Dave Arneson e diventato ormai popolarissimo anche grazie a live stream di gruppi di giocatori, come Critical Role, ci sono state alcune sorprese che cattureranno l’attenzione dei videogiocatori appassionati di CRPG.

Nel corso dell’intervista Ryoko Kui ha infatti consigliato molti videogiochi, di diversi generi, come Unpacking, Return of the Obra Dinn, Vampyr o My Time at Portia, ma è evidente che i videogiochi fantasy abbiano esercitato molta influenza sul suo lavoro e immaginario. Non solo perché ha citato titoli quali Legend of Grimrock, ma soprattutto perché in occasione dell’intervista ha reso pubblica l’illustrazione che potete vedere in fondo alla pagina.

Si tratta di un omaggio a tantissimi elfi ed elfe incontrati in vari giochi molto popolari. Da Aloth di Pillars of Eternity, gioco sviluppato da Obsidian grazie ad una campagna su Kickstarter e che ha rilanciato il genere dei CRPG insieme a Larian Studios, di cui sono presenti gli ormai celebri Astarion e Cuorescuro di Baldur’s Gate 3, GOTY 2023, e anche Sebille di Divinity Original Sin. Altri sono Fenris e Solas dell’universo di Dragon Age di BioWare, Ancano di The Elder Scrolls, o Octavia di Pathfinder: Kingmaker.

Accompagnando ogni illustrazione col proprio commento o con informazioni simpatiche sul personaggio, l’autrice di Delicious in Dungeon ha realizzato un prezioso omaggio agli elfi provenienti da vari giochi di ruolo occidentali. Prima di salutarci, ecco i grandi problemi dell’adattamento animato di Delicious in Dungeon secondo il capo dello studio Trigger.