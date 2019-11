Ban diventa una donna affascinante nell'ultimo cosplay di The Seven Deadly Sins

Con la diffusione capillare in tutto il mondo di manga e anime, sono esplosi anche i fenomeni di cosplay. In particolare negli ultimi tempi, le ragazze che si dedicano a questo lavoro o passione stanno interpretando anche personaggi maschili nei cosiddetti cosplay genderbend, come quello di Jotaro di Jojo. Oggi arriva Ban di The Seven Deadly Sins.

Sammyscosplay ha deciso di portare ai suoi fan un cosplay di un personaggio tratto dal mondo di The Seven Deadly Sins. Ban il Peccato della Volpe è uno dei primi personaggi apparsi nel manga e, sia grazie alla sua storia che al suo comportamento sfacciato risulta essere tra i più amati dai fan.

Come si può vedere dal post in calce, il Ban portato dalla ragazza rispecchia in tutto e per tutto quello originale maschile dell'opera di Nakaba Suzuki, ad eccezione naturalmente dei tratti più femminili e i capelli più lunghi. Oltre la chioma argentea che scorre sulle spalle, Sammyscosplay ha la stessa tuta rossa aderente di Ban, terminandola con un paio di tacchi alti, e non ha dimenticato naturalmente dettagli come le cicatrici che coprono parte del volto. Mancano le armi del ladro, come ad esempio la sua arma Tesoro Sacro Courechouse.

Cosa ne pensate di questo cosplay di Ban al femminile? Da poco, il personaggio si è presentato in una statuetta ad edizione limitata di The Seven Deadly Sins insieme all'amata Elaine.