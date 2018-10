Banana Fish, rivelati gli artisti che eseguiranno la seconda ending dell'anime

Alle ore 01:10 di oggi, 12 ottobre 2018, è stato trasmesso il 14° episodio della serie animata de Banana Fish. Possiamo dire che l'anime è entrato nella seconda route, ufficializzato dall'introduzione di una nuova ending.

Il sito ufficiale della serie ha rivelato che saranno i Survive Said the Prophet a eseguire la seconda sigla finale dell’anime. La canzone si intitola “RED” , che ha debuttato formalmente nel 14° episodio della serie. Il gruppo ha eseguito anche la prima opening dell’anime, “found & lost“.

Il frontman del gruppo, Yosh, ha rilasciato il seguente commento:"È un onore per noi continuare a lavorare con Banana Fish dopo "found & lost". Abbiamo creato questa canzone cercando di sovrapporre il momento in la fiducia in sè stessi, che ci fa andare avanti, viene improvvisamente a disgregarsi. Il momento in cui i colori veri brillano intensamente. Come muteranno questi colori di fronte all'intensità di un'altro colore? Non sono solo tristi o forti, gli esseri umani si disgregano, si sgretolano e sono smossi dal cambiamento. Che cosa esattamente stanno attraversando? Cosa provano? Ritengo che siamo riusciti a realizzare questa canzone ottenendo l'esatto contrario di "found & lost". Saremmo felici se ascoltaste questa canzone osservando Banana Fish."

L'anime è stato presentato per la prima volta su Noitamina della Fuji TV nel luglio scorso. Gli episodi sono trasmessi su Amazon Prime Video con i sottotitoli in inglese. L'anime sarà composta di due parti, con un totale di 24 episodi, e adatterà l'intero manga shojo scritto da Akimi Yoshida, ambientandolo ai giorni nostri.

A dirigere la serie animata di Banana Fish è Hiroko Utsumi (Free!) presso lo studio di animazione MAPPA e Hiroshi Seko (Ajin, Mob Psycho 100, Inuyashiki Last Hero) è responsabile della sceneggiatura, Akemi Hayashi (Fruits Basket, Peace Maker, Doukyusei -Classmates-)è incaricata del character design, Shinichi Osawa (Ninja Slayer From Animation) sta componendo la musica, Akitsugu Hisagi (animatore principale di Kids on the Slope, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG) è il supervisore hard-boiled dello spettacolo.

Che ne pensate di questa serie? La state seguendo?