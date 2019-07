Banana Fish: vediamo la nuova edizione dell'opera edita da Planet Manga

Periodo di grandi ritorni nel mondo dei manga: dopo l'annuncio della riedizione di Slam Dunk, stavolta tocca a Banana Fish essere il protagonista di una nuova edizione da collezione, vediamo quindi le novità della collana inedita.

Con un comunicato su Facebook, l'azienda Planet Manga fa sapere a tutti i fan del manga scritto da Akimi Yoshida che potranno finalmente leggere l'opera completa di tutti i capitoli ancora inediti in Italia.

Tra le risposte ai commenti dei fan sul post, possiamo trovare ulteriori informazioni: a quanto pare la storia del manga sarà divisa in 10 numeri, ciascuno comprendente due dei normali tankobon, uscirà a cadenza mensile a partire dal prossimo dicembre e troveremo una sovraccopertina ad arricchire le cover dei volumi. Ogni numero costerà 18€.

Per chi ancora non lo conoscesse, Banana Fish è stato pubblicato per la prima volta in Giappone nel 1985, sbarcato poi in Italia grazie a Panini Comics nel 2002. Protagonista della storia è Ash Lynx, giovane leader di una gang di New York, entrato in possesso di una strana sostanza lasciatagli da un uomo morente, le cui ultime parole sono state "banana fish". Recentemente è stato prodotto un anime della serie, disponibile sul servizio Amazon Prime, se siete curiosi ecco la nostra anteprima dell'anime di Banana Fish.