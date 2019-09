Bananya: svelata la data di uscita della stagione 2!

Come anticipatovi qualche settimana fa, la stagione 2 di Bananya approderà su Crunchyroll questo autunno, tre anni dopo la messa in onda della prima stagione. L'anime, indicato principalmente ad un pubblico molto giovane, vede come protagonista un piccolo gatto bianco che vive dentro una banana.

Nonostante la premessa decisamente bizzarra, la serie di animazione ha registrato dei buoni ascolti nella fascia d'età under 12. Studio Gathering, dopo i ripensamenti iniziali, ha deciso di dare una seconda chance all'opera di Q-LiA, riconfermando il precedente cast di doppiatori e introducendo una nuova voce narrante: la trentaduenne giapponese Kana Yuki (Shinobi Nightmare, Fire Emblem Heroes).

Per chi non conoscesse la serie, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Esistono ancora innumerevoli creature nell'universo di cui ignoriamo l'esistenza. In un pianeta distante, una misteriosa specie ha cominciato a riprodursi: quella dei "Bananyas". Su che Pianeta vivono? Da dove vengono? E come vivono? E cosa succederebbe se un giorno questi tenerissimi esseri volessero approdare sulla terra?".

La data di uscita della seconda stagione è stata confermata per il 1 ottobre 2019. La premiere sarà trasmessa su Kinder TV alle 7:30 del mattino (ora locale) e successivamente sarà disponibile allo streaming su Crunchyroll.

