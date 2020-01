Da Banpresto una nuova figure dedicata a Captain Tsubasa!

Conosciuto da noi con il titolo Holly e Benji Captain Tsubasa è ormai un'istituzione anche nel nostro paese, avendo addirittura ispirato da ragazzini calciatori come Alessandro Del Piero. Diamo uno sguardo a questa bellissima figure di Banpresto, in uscita ad agosto 2020.

Il nome completo della figure è Captain Tsubasa Grandista Ozora Tsubasa Exclusive Lines e trovate una foto in questa news. Alta ben 23,5 cm il prezzo suggerito al pubblico è di 45 euro. I preorder per la statua sono già disponibili, quindi se siete intenzionati ad averla potete già ordinarla. Nel nostro paese uscirà ad Agosto 2020. La figure è davvero bellissima e rappresenta Tsubasa con addosso la divisa della storica squadra di calcio della Nankatsu (da noi tradotta col nome Niuppi) Se siete anche amanti delle avventure calcistiche di Tsubasa e dei suoi amici, potete vedere il nuovo anime di Captain Tsubasa in onda su Italia 1 con un nuovo adattamento che si mantiene più fedele all'opera originale.

Iniziato nel 1981 in Giappone, il manga di Captain Tsubasa ha goduto di un fortunatissimo adattamento anime che arrivò anche da noi sulle rete Mediaset. L'anime ha ispirato tantissimi ragazzi ad intraprendere la carriera di calciatori. Ancor oggi il manga di Captain Tsubasa gode di un grande successo e di numerosi spin off e remake che arricchiscono la fama dell'opera. Potete trovare qui uno special che ripercorre la storia di Captain Tsubasa in Giappone e nel nostro paese.