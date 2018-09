Banpresto e Takahashi Seisakusho annunciano nuove statue dedicate agli eroi di Dragon Ball

Secondo quanto rivelato dal sito ufficiale di Banpresto, il noto manufattore nipponico rilascerà molto presto una nuova carrellata di statuette dedicate ai protagonisti del franchise creato da Akira Toriyama. Molte nuove figure sono state infatti tratte da Dragon Ball, Dragon Ball Kai e Dragon Ball Super!

Visionabili in calce all’articolo, le quattro nuove statue appartenenti alla linea “Legend Battle Figure” di Banpresto saranno alte fra i 18 e i 25 cm, e verranno rilasciate il prossimo 10 ottobre. Fra queste trovano spazio l’eroico Goku, che si presenta con doppia capigliatura (normale e Ultra Istinto), il giovane Gohan della Saga di Cell (Super Saiyan di primo e di secondo livello), uno spettacolare Majin Vegeta e non ultimo un Goku assai adirato, tratto dal momento in cui si è trasformato in Super Saiyan per la prima volta.

La linea di modellini “Masters Star Piece” accoglierà invece una versione molto seria di Vegeth e un Goku appena tornato dal duro allenamento sostenuto sotto la guida di Whis sul pianeta di Lord Beerus. Il Saiyan indossa infatti la bellissima e innovativa uniforme “autografata” dall’angelo che assiste che il Dio della Distruzione del Settimo Universo.

Le due statue che hanno principalmente colto la nostra attenzione sono però Son Goku e Piccolo della leggendaria prima serie di Dragon Ball: prodotti dall’azienda Takahashi Seisakusho, i due finalisti del Torneo Tenkaichi sono dotati di base e piedistallo, e dovrebbero formare uno splendido diorama se messi l’uno dinanzi all’altro. Alte circa 12-15 cm ciascuna, le due figure appartengono alla linea “Match Makers”. Non trovate anche voi che siano molto belle?