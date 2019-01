Bao Publishing annuncia l'imminente uscita di Gideon Falls

Attraverso un nuovo comunicato stampa, l’editore italiano Bao Publishing ha recentemente annunciato l’uscita del primo numero di Gideon Falls, la nuova serie a fumetti scritta da Jeff Lemire e disegnata da Andrea Sorrentino, con i colori di Dave Stewart. Tutti i dettagli dopo il salto!

Gideon Falls



Un ragazzo solitario e un prete redento, a chilometri di distanza, sono ossessionati dalle stesse inquietanti visioni. Un edificio spettrale appare e si dissolve, portando con sé eventi e delitti tremendi. Gli acclamati autori Jeff Lemire e Andrea Sorrentino realizzano una memorabile storia dark ed esistenziale, un horror che unisce l'enigmaticità di Twin Peaks al tormento psicologico di True Detective.

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l'uscita del primo volume di Gideon Falls la nuova serie di Jeff Lemire (testi) e Andrea Sorrentino (disegni), con i colori di Dave Stewart.



La leggenda del Fienile Nero narra di un edificio spettrale che compare e scompare in vari periodi storici, portando con sé morte e follia. Adesso, questo mistero minaccia e intreccia le vite di due uomini molto diversi tra loro: un giovane solitario, ossessionato dagli indizi nascosti nella spazzatura, e un prete cattolico redento, alla ricerca del suo posto in un paesino che nasconde oscuri segreti. Nessuno dei due è pronto per ciò che nasconde il Fienile Nero.

Jeff Lemire, reduce dal Premio Gran Guinigi come miglior sceneggiatore a Lucca Comics & Games 2018, e Andrea Sorrentino, il prodigioso fumettista italiano già al lavoro con Marvel e DC, costruiscono una storia magistrale, horror e inquietante. Un debutto davvero imperdibile e di altissimo livello.

Gideon Falls sarà disponibile in libreria dal 24 gennaio 2019.

Jeff Lemire (1976) è uno sceneggiatore e fumettista canadese. Negli ultimi anni si è imposto come uno dei maggiori talenti dei comics americani, collaborando con le principali case editrici statunitensi (Marvel, DC, Image) e scrivendo per testate quali Animal Man, Green Arrow, Superboy, Superman, Hawkeye, Swamp Thing, Batman, X-Men e tante altre. Tra i lavori più personali, Essex County (2000) è quello che lo ha reso noto al grande pubblico e che gli è valso numerosi premi. In Canada, l’opera è stata dichiarata uno dei cinque romanzi più importanti del decennio. Nel 2009, per l’etichetta Vertigo della DC, crea la serie Sweet Tooth. Nel 2012 pubblica il graphic novel Il saldatore subacqueo, di cui è autore completo. Nel 2015, per la Image Comics, dà vita alla serie Descender, epopea fantascientifica in coppia con l’artista Dustin Nguyen e pubblicata in Italia da BAO Publishing.

Andrea Sorrentino, classe 1982, è un disegnatore italiano che vanta numerosissime collaborazioni con le principali Case editrici del mercato statunitense. Il suo esordio risale al 2010, con la miniserie God of War (DC Comics). Successivamente inizia la collaborazione con Jeff Lemire sulla run del personaggio di Green Arrow. Nel 2015 arriva alla Marvel e collabora con Brian Michael Bendis su alcuni albi degli X-Men e sulla miniserie The Old Man Logan. Nel 2018 riprende il sodalizio con Jeff Lemire realizzando i disegni di Gideon Falls, miniserie targata Image Comics e portata in Italia da BAO Publishing.