BAO Publishing annuncia Senzombra, la graphic novel di Michele Monteleone e Marco Matrone

Attraverso un comunicato stampa diramato nella giornata odierna, l’editore italiano BAO Publishing ha annunciato l'imminente uscita di Senzombra, la graphic novel scritta da Michele Monteleone e disegnata da Marco Matrone, ossia prossima nuova opera che verrà proposta all’interno della collana dedicata ai giovani lettori, BaBAO.

Tristan, il protagonista della vicenda, è un orfano e ha un segreto che nessuno conosce: è un Senzombra. La terra dei senzombra è molto simile alla nostra, esistono macchine, scuole, supermercati, smartphone, console, fumetti, strade, palazzi, semafori e... mostri! Tristan ha ceduto la propria ombra ed è costretto a combattere streghe e creature malvagie per riscattarla ed esprimere un desiderio.

La collana BaBAO si arricchisce di una storia young adult colma di azione e amicizia. Un'avventura divertente e profonda per i lettori di tutte le età, una metafora della ricerca della propria identità e del senso di appartenenza.

Insieme al libro, i due autori hanno creato anche un videogioco platform per far vivere a lettori e giocatori l'avventura di Tristan, sviluppato in collaborazione con Oscar Celestini Retrogames, che sarà disponibile gratuitamente dal 4 maggio in versione desktop sul sito ufficiale dell'editore e in versione Android su Play Store.

Senzombra sarà invece disponibile in libreria e fumetteria a partire dal 10 maggio 2018. Di seguito, intanto, ve ne proponiamo la copertina fornitaci dall'editore BAO Publishing.