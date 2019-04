BAO Publishing, annunciate le nuove uscite manga al Comicon di Napoli

Le novità di BAO Publishing saranno cinque e arriveranno subito dopo i primi tre titoli della collana Aiken pubblicati di recente: Dosei Mansion, Fiori di biscotto e Henshin.

Si parte con Nuvole bianche di Hisae Iwaoka, la prima opera dell'autrice giapponese pubblicata in un volume unico di storie brevi.



Segue poi Il dono di Edo, un volume unico realizzato da Koichi Masahara, autore sia della storia che dei disegni, un seinen storico pubblicato in Giappone nel 2014 da Shogakukan.



Interludio di sentimenti, ancora di Koichi Masahara e anche in questo caso un seinen storico, disponibile in volume unico.



I paesaggi di Chinami, di Akiteru Nomoto: un manga che fonde la realtà di tutti i giorni con il surreale, anche questo disponibile in un volume unico.



Dien Bien Phu, di Daisuke Nishijima, una serie di dieci tankobon più una miniserie di tre. La storia racconta le vicende di un giornalista d'assalto che si ritrova a lavorare in Vietnam durante la Guerra del Vietnam. L'autore, inoltre, sarà presente al Lucca Comics & Games del prossimo anno, per incontrare i lettori.