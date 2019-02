BAO Publishing festeggia il suo decimo anniversario con dieci nuovi titoli

Attraverso un nuovo comunicato stampa, BAO Publishing ha recentemente annunciato che, al fine di festeggiare il proprio decimo anniversario, dieci nuovi titoli verranno pubblicati con un logo celebrativo e sedici pagine in più, senza alcun sovrapprezzo. Tutti i dettagli dopo il salto!

"I primi cinque ad arrivare in libreria saranno: "Kids With Guns Volume 2" di Capitan Artiglio, "Strangers in Paradise XXV" di Terry Moore, "Pigiama Computer Biscotti" di Alberto Madrigal, "Melvina" di Rachele Aragno e "CineMAH presenta – Il buio colpisce ancora" di Leo Ortolani.



Le sedici pagine extra - non narrative - conterranno materiali inediti e preziosi dietro le quinte che amplieranno l'esperienza di lettura e renderanno preziosa la prima edizione. Da quando infatti quei libri saranno ristampati, il logo tornerà normale e le sedici pagine in più scompariranno.



Ecco i primi cinque titoli coinvolti da questa iniziativa: Kids With Guns Volume 2 di Capitan Artiglio (in uscita a Marzo 2019), Strangers in Paradise XXV di Terry Moore (in uscita ad Aprile 2019), Pigiama Computer Biscotti di Alberto Madrigal (in uscita a Maggio 2019), Melvina di Rachele Aragno (in uscita a Maggio 2019), CineMAH presenta – Il buio colpisce ancora di Leo Ortolani (in uscita a Settembre 2019)."

E voi, acquisterete i volumi con cui la casa editrici BAO Publishing festeggerà quest'importante ricorrenza?