BAO Publishing invita i lettori a scoprire i titoli in anteprima che porterà al Cartoomics

Attraverso un nuovo comunicato stampa, l'editore italianoannuncia che parteciperà alla nuova edizione del Cartoomics , annuale fiera del fumetto lombarda che si terrà dal 9 all'11 marzo 2018. Durante la kermesse, come di consueto, i lettori potranno acquistare in anteprima ben tre nuovi titoli.

Sarà infatti possibile trovare allo stand BAO K22-K26 tre libri attesissimi in anteprima, ciascuno con una variant cover: il western con i dinosauri Kids With Guns di Capitan Artiglio, con cover variant limitata a 300 esemplari numerati; Un romantico a Milano, il nuovo romanzo grafico di Sergio Gerasi, amato autore di Dylan Dog e Mercurio Loi, con variant con l'iconica veduta dei Navigli milanesi, a sua volta limitata a 300 esemplari numerati; e Aqualung Volume Tre di Jacopo Paliaga e French Carlomagno, che avrà una variant stampata con la speciale tecnica Glow-in-the-dark, quindi fosforescente, limitata a 250 esemplari numerati.

Tanti gli autori che si alterneranno allo stand per firme e disegni. Saranno presenti gli autori di alcuni dei libri più amati dello scorso anno come Zerocalcare con il suo Macerie Prime, Alessandro Baronciani e Le Ragazze nello Studio di Munari, Teresa Radice e Stefano Turconi insieme a Non Stancarti di Andare e Lorenza Natarella che ha raccontato la storia di Maria Callas in Sempre Libera.

Infine, sabato 10 alle 15:30, allo spazio Agorà, BAO darà appuntamento ai propri lettori per dar vita ad una battaglia a colpi di dinosauri disegnati tra Capitan Artiglio e Zerocalcare. Un evento unico che vedrà sfidarsi i due autori nel disegnare dal vivo la loro grande passione: i lucertoloni preistorici!