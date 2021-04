Barbara: Go Nagai disegnerà il prossimo capitolo del manga di Osamu Tezuka

Come potete leggere nella nostra recensione di Barbara, il manga di Osamu Tezuka ha colpito critica e pubblico per i temi trattati e per il disegno molto particolare. Gli appassionati dell'opera saranno felici di sapere che Go Nagai sarà l'illustratore del nuovo capitolo.

L'opera di Osamu Tezuka viene pubblicata nelle pagine della rivista Big Comic edita da Shogakukan, e secondo quanto è stato condiviso dal giornale, il prossimo capitolo di Barbara sarà arricchito dai disegni di Go Nagai. Per leggerlo dovremo aspettare il 10 maggio, quando sarà pubblicato il numero successivo di Big Comic. Nelle pagine della rivista sarà presente anche un'intervista con i commenti del celebre mangaka e il regista Shion Sono. Per chi non conoscesse Barbara, si tratta di un manga del 1973 in cui viene raccontata la storia dell'omonima protagonista, la cui vita cambia per sempre dopo l'incontro con Mikura, giovane scrittore che rimane affascinato da Barbara e che decide di aiutarla a superare il suo problema di alcolismo. La loro convivenza però diventerà sempre più complicata, mentre scopriamo altri dettagli sulla vita dei due.

Se cercate altre informazioni sui manga di Osamu Tezuka vi lasciamo con la nostra recensione de I Tre Adolfi e il nostro parere su I.L - La ragazza dai mille volti.