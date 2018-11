Barbara, il manga di Osamu Tezuka diventa un film live-action di produzione internazionale

Barbara, una delle opere manga più famose e sensuali del geniale Osamu Tezuka, godrà di un adattamento cinematografico live-action intitolato Tezuka's Barbara. A darne l'annuncio è stato lo staff durante il party organizzato in occasione del novantesimo compleanno del sensei, tenutosi all'Imperial Hotel Tokyo martedì scorso.

Il lungometraggio celebrerà il novantesimo anno di nascita del defunto creatore di manga e sarà proiettato in anteprima nel 2019. Si tratta di una co-produzione a livello internazionale, che coinvolge la casa inglese Third Window Films, la giapponese TheFool (River's Edge) e la tedesca Rapid Eye Movies (Ruined Heart). Della regia si occuperà Macoto Tezka, figlio di Osamu. Tale progetto è il suo primo adattamento cinematografico live-action di una delle opere di suo padre.

Al momento il distributore cinematografico britannico sopra citato ha diffuso un primo teaser trailer del film, visibile nell'articolo assieme alla locandina dalle tinte rosa violacee, come a voler sottolineare i contenuti provocanti

Christopher Doyle, affermato direttore della fotografia e regista noto per il suo lavoro nei film di Wong Kar-Wai ad Hong Kong, è responsabile della cinematografia. La fase di post produzione del film avverrà in Germania, mentre il trailer e la locandina del film sono stati realizzati nel Regno Unito.

"Perchè ho scelto di adattare Barbara in un film? Perchè è l’opera di mio padre che sento più vicina al mio stile di regista e gusto personale. Il motivo per cui ho seguito la produzione di questo film è perchè ritengo che possa essere una rara occasione di collaborare con diversi paesi e che il film possa essere visto da un pubblico più vasto e numeroso. È molto impegnativo fare coproduzioni internazionali di questo livello, tuttavia rappresenta per me una sfida oltre che una rara opportunità per lavorare con altri paesi." ha affermato Makoto Tezka nel corso della serata.

Nei principali ruoli di Tezuka's Barbara figurano la giovane attrice Fumi Nikaido (visibile nella locandina in chiosa all'articolo) come protagonista e Goro Inagaki nella parte dello scrittore Yosuke Mikura. Il cast include anche i seguenti membri: Shizuka Ishibashi, Kiyohiko Shibukawa, Eri Watanabe, Ryousuke Ohtani, Minami, Moemi Katayama e Issay.

Al centro della vicenda, alquanto particolare ed intrigante, c’è Yosuke Mikura, un celebre scrittore conosciuto e seguito dalle masse che nasconde un vergognoso segreto. Tutto cambia quando incontra Barbara, una affascinante senzatetto che, completamente ubriaca, lo sorprende citando a memoria poeti francesi. Affascinato da questa figura enigmatica, l'uomo la accoglierà in casa sua. Ben presto gli oscuri e intricati segreti trascineranno di due protagonisti in un mondo fatto di degenerazioni, stregoneria e ispirazione artistica senza pari. Uscire da quel luogo conservando la sanità mentale sembra impossibile.

Ricordiamo che il manga originale di Tezuka è stato pubblicato episodicamente per la prima volta sulla rivista Big Comic di Shogakukan dal 1973 al 1974. L'editore nordamericano Digital Manga ha organizzato una campagna nel 2012 per finanziare una versione inglese del manga originale. Barbara è stato recentemente pubblicato in Italia da J-Pop.