Prima del Barbenheimer, anche lo Studio Ghibli aveva il suo fenomeno simultaneo

L'attenzione mediatica che il debutto dei due grandi film di successo hanno ricevuto nelle ultime settimane, Barbie e Oppenheimer, soprannominato Barbenheimer, ha scosso i fan e non solo. Testate giornalistiche, registi e l'intero mondo del cinema ne parla, ma non è il primo della storia.

Anche lo Studio Ghibli ha ricevuto il suo momento Barbenheimer, ma solo in pochi se lo ricordano, con un doppio debutto dall'importanza eccezionale. Parliamo del 1988, quando la casa d'animazione fece l'audace scelta di mettere al botteghino due dei lungometraggi più importanti della propria produzione.

I film in questione sono Il mio vicino Totoro, del maestro Miyazaki, e Una tomba per le lucciole, del regista Isao Takehata. Queste due grandi opere hanno fatto in modo che lo Studio Ghibli venisse conosciuto in tutto il mondo.

Totoro ha ricevuto una nuova linea di merchandising proprio recentemente ed è impossibile non dire che ad oggi sia uno dei personaggi più apprezzati, anche dopo circa 35 anni dalla prima uscita nelle sale cinematografiche.

Esattamente come nel caso di Barbie e di Oppenheimer, questi due film dello Studio Ghibli presentano due colori e toni differenti, uno chiaro e l'altro molto scuro. Il mio vicino Totoro è colorato e stravagante, ricco di simpatiche creatore e perfino un gattobus. D'altro canto, Una tomba per le lucciole esplora la Seconda Guerra Mondiale e l'impatto delle bombe atomiche sui civili in Giappone.

Lo Studio Ghibli nasconde sempre dei messaggi importanti nei propri film, infatti solo i veri fan dello Studio Ghibli hanno notato questi dettagli strani.