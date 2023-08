Bardack da Dragon Ball ad Akira in questa ispiratissima fan art

Bardack è un personaggio famoso nell'universo di Dragon Ball, nonostante non sia stato creato da Akira Toriyama. Infatti, questo saiyan che non è più presente nella storia principale fu realizzato da Toei Animation per un episodio speciale che raccontava lo sterminio del pianeta Vegeta per mano del potente imperatore galattico Freezer.

È noto soprattutto come il padre di Goku, la cui storia fu poi approfondita e modificata con il retcon Dragon Ball Minus. Bardack resta comunque un saiyan coraggioso e ribelle, per molti versi identico ai suoi compagni di razza, che in origine prevede la distruzione del pianeta Vegeta da parte di Freezer. Il suo tentativo di cambiare il destino fallisce e il pianeta viene distrutto, ma quell'episodio rimarrà nella storia e il personaggio guadagnerà una trazione gigantesca tra il pubblico, tanto da spingere Akira Toriyama a inserirlo anche in una breve vignetta del manga originale.

Il protagonista del cortometraggio "Dragon Ball Z: Le Origini del Mito" è noto per alcune scene, tra cui il lancio del giavellotto della rivolta e per il momento in cui decise di andare ad affrontare Freezer dopo aver visto i corpi dei suoi compagni caduti, dei quali tentò di portare avanti la volontà. E quel momento in cui decise di lanciarsi nello scontro è stato rivisto dal fan Nico, giapponese che ha creato un'illustrazione unica con un mash up di Akira e Dragon Ball.

Come si vede in basso, il noto poster di Akira è stato modificato inserendo Bardack e la sua navicella al posto di Kaneda e della sua iconica moto rossa. Un segno di determinazione che sopravvive ancora oggi, anche grazie al desiderio espresso a Toronbo.