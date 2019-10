Boruto: Naruto Next Generations, svelati i titoli dei prossimi quattro episodi

E se nei giorni scorsi vi abbiamo rivelato la trama del prossimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations e di come a causa di Urashiki, Boruto e Sasuke Uchiha, vengono coinvolti in un viaggio nel tempo per salvare un giovane Naruto dalle grinfie del membro del clan Otsutsuki, oggi vi sveleremo i titoli dei prossimi episodi dell'anime.

Si tratta di quattro episodi:

129 dal titolo: "Villaggio della foglia" in uscita il 20 ottobre.

130 dal titolo: "Genin, riuniti!!" in uscita il 27 ottobre.

131 dal titolo: "Il potere del Kyuubi" in uscita il 3 novembre.

132 dal titolo: "Il compito di Jiraiya" in uscita il 10 novembre.

Leggendo questi titoli, l'ultimo, quello della puntata 132, ci potrebbe far pensare che effettivamente, Boruto e Sasuke, possano incontrare davvero l'Eremita dei rospi nel passato. Infatti, proprio l'ultimo episodio andato in onda si è rivelato un episodio all'insegna di Jiraiya, in cui il nostro piccolo protagonista ha chiesto informazioni riguardo al ninja leggendario, quasi come se lo studio Pierrot abbia voluto introdurre ciò che potrebbe accadere in seguito, ovvero l'incontro effettivo tra i due.

Anche l'altro giorno, quando abbiamo parlato della Opening 6 di Boruto: Naruto Next Generations, abbiamo analizzato come nelle sequenze iniziali si veda un giovane Naruto prendere per mano Boruto, seguito proprio dal maestro Jiraiya. Insomma, tutto fa pensare che nel passato un incontro tra i due possa avvenire. In quale situazione o per quale fine non ci è dato sapere, almeno per il momento. Dunque non ci resta che attendere gli episodi per scoprirlo.

E voi vorreste un incontro tra l'Eremita dei rospi e il figlio di quello che è stato il suo allievo?