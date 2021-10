Basil Hawkins, il mago: tutto ciò che conosciamo sul personaggio di ONE PIECE

Eiichiro Oda ha creato un'infinità di personaggi in ONE PIECE, con tutti che hanno, in un modo o nell'altro, inciso sulla trama. Uno dei gruppi più forti e interessanti che l'autore ha preparato è stato quello delle Supernove, i pirati più promettenti della nuova generazione. E tra essi c'è il mago Basil Hawkins.

Il pirata è apparso diversi anni fa ed è tornato centrale negli ultimi sviluppi. Vediamo quindi quali sono tutte le informazioni disponibili su Basil Hawkins. Nato nel North Blue il 9 settembre, il Basil Hawkins che vediamo in ONE PIECE è un uomo già fatto e finito di 29 anni, alto 2,10 centimetri e con un gruppo sanguigno S, all'apice della sua carriera piratesca e con la sua ciurma. Ha scalato rapidamente i ranghi e si è addentrato nella Rotta Maggiore, arrivando fino alle Sabaody con una taglia di 249 milioni di Berry ed entrando così nel gruppo delle Supernove.

Così come i suoi colleghi, è riuscito ad arrivare nel Nuovo Mondo dove ha deciso di entrare nella ciurma di Kaido, dentro la quale ricopre il ruolo di Headliner, uno degli ufficiali di rango più alto dopo le calamità e i Tobi Roppo. Passati due anni, quindi 31enne, la sua taglia sale fino a 320 milioni di Berry, poco fuori la top 10 della sua ciurma.

Il suo nome deriva da quello del pirata de "L'isola del tesoro", con Oda che inizialmente voleva farlo unire alla Flotta dei Sette. Il suo compleanno in Giappone coincide con il giorno delle veggenze, e non a caso lo condivide con Shirley. Il suo lato più interessante è senza dubbio il potere del Frutto del Diavolo Wara Wara no Mi, il frutto Paglia Paglia. Con questo, Hawkins ha a disposizione due poteri principali che si uniscono alle sue abilità da spadaccino.

Hawkins può usufruire di alcune bambole di paglia, legando la sua vita a quella di altre persone, anche contro il loro volere, fino a un massimo di dieci. Ogni ferita inflitta verrà trasferita a una delle bambole e quindi a un'altra persona, lasciando Hawkins indenne. Soltanto un danno che non può essere trasferito rimarrà sul pirata, lasciandolo così in balia del nemico. La seconda abilità del suo Frutto del Diavolo consiste nell'evocare uno spirito di paglia belligerante che può essere evocato ad ogni estrazione delle carte dei tarocchi. La natura del frutto, un paramisha, non consente all'utilizzatore di diventare un essere di paglia come accadrebbe con un rogia.

Infine, Hawkins possiede sia l'Haki dell'Osservazione che quello dell'Armatura, rivelandosi un avversario estremamente temibile nel mondo di ONE PIECE.