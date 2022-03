Bastard: l'anime di Netflix arriva in estate, rivelati data d'uscita e numero di episodi

In seguito al primo trailer ufficiale diffuso da Warner Bros. Japan, l’anime Bastard!!! Heavy Metal, Dark Fantasy, continua a creare grandi aspettative tra gli appassionati dell’opera che ha segnato la carriera di Kazushi Hagiwara, e finalmente è stata rivelata la data d’uscita ufficiale della serie sulla piattaforma Netflix.

Come confermato dal colosso americano infatti, Dark Schneider tornerà il 30 giugno 2022, con la pubblicazione dei primi 13 episodi in blocco. Inoltre è stato specificato che i restanti 11 episodi, per un totale complessivo di 24, arriveranno sulla piattaforma prima della fine dell’anno corrente. Altre importanti informazioni riguardo aggiunte di rilievo al cast di doppiatori, con Yoshitsugu Matsuoka nel ruolo di Lars, Ari Ozawa in quello di Sen Ari, Shizuka Itou come Kai Harn e infine Takehito Koyasu interpreterà Di-Amon.

Si tratta sicuramente di un progetto interessante, come visto anche dalla qualità e dalla resa delle sequenze mostrate nel trailer, recepite in maniera più che entusiasta da parte della community. Dopo ben 30 anni dall’uscita dell’OAV ad opera dello studio AIC, l’adattamento di Liden Films sembra rispettare la spettacolarità, i toni, e lo stile dell’opera di Hagiwara, rappresentando l’immaginario dark fantasy con un guizzo moderno. Per concludere vi lasciamo al nostro speciale dedicato al manga di Bastard.