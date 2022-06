Bastard: l'anime di Netflix si mostra nella prima key visual ufficiale

È iniziato il conto alla rovescia per l'arrivo su Netflix di uno degli anime più attesi per la stagione estiva. Il 30 giugno 2022 infatti sulla piattaforma debutterà il nuovo anime di Bastard!! basato sull'omonimo manga dark fantasy di Kazushi Hagiwara, come specificato anche sulla spettacolare key visual condivisa proprio dal colosso americano.

Il ritorno di Dark Schneider in uno stile moderno, e più curato rispetto all'OAV del 1992, rappresenta infatti un ingresso molto interessante nel catalogo di Netflix. Lidens Film, studio d'animazione abbastanza giovane ma con diverse esperienze alle spalle, come la trasposizione di Tokyo Revengers, ha mostrato di avere tutte le carte in regola per rendere omaggio all'opera di Hagiwara, anche attraverso il poster ufficiale che potete vedere in calce.

Oltre alla splendida locandina, è stata confermata la ending theme BLESSLESS, composta da Tielle, e che il titolo del primo episodio sarà "Doujo". La regia è stata affidata a Takaharu Ozaki, affiancato da Sayaka Ono per il character design e da Yasuharu Takanashi per la composizione della colonna sonora. Per quanto riguarda i doppiatori Kisho Taniyama sarà il protagonista Dark Schneider, mentre Tomori Kusunoki farà Tia Noto Yoko, e Hiroki Yasumoto e Yoko Hikasa daranno lavce rispettivamente a Gara e Arshes Nei.