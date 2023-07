Bastard!! - L'oscuro dio distruttore 2: il nuovo trailer mostra un cliffhanger scioccante!

BASTARD!! -Heavy Metal, Dark Fantasy-: Hell's Requiem", anche detto Bastard!!! Ankoku no Hakaishin: Jigoku no Chinkonka-hen, ritornerà presto con una seconda stagione. I fan sono stati omaggiati con un nuovo trailer che rivela maggiori dettagli sul cast e sullo staff in lavorazione per la serie.

L'annuncio del reboot di Bastard!! è arrivato lo scorso giugno e dopo 13 anni il franchise tornerà con un nuovo manga, un one-shot di 51 pagine e servirà come materiale promozionale per la seconda stagione di Bastard!! - L'oscuro dio distruttore.

La Warner ha pubblicato un terzo trailer inedito che mostra dei dettagli che non sono stati svelati precedentemente, fra cui la sigla di apertura, intitolata "NEW DAWN" ed eseguita dai Coldrain e la nuova ending "La Muse perdue" della cantante Tielle.

Assieme al nuovo teaser è stata pubblicata una key visual, un poster promozionale che vede i protagonisti principali della serie posare per questa locandina.

La precedente stagione ha debuttato su Netflix in due parti, la prima composta da 13 episodi mentre la seconda i restanti 11, arrivando a contare 24 puntate. La serie tornerà il 31 luglio sulla medesima piattaforma streaming

L'opera nasce dalla penna di Hagiwara, il quale ha lanciato per la prima volta il manga sulla nota rivista Weekly Shonen Jump nel 1988. La serie ha successivamente ricevuto un successo mondiale, tanto da produrre una serie speciale e un nuovo reboot.