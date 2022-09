Bastard!! - L'oscuro dio distruttore: la seconda parte dell'anime è su Netflix

Il catalogo di anime disponibili su Netflix è in continua via di espansione. Sul catalogo della piattaforma è infatti appena arrivato il secondo cour di Bastard!! - L'oscuro dio distruttore.

Ufficialmente, la parte 2 di Bastard!! - L'oscuro dio distruttore è su Netflix. L'avventura di Dark Schneider e degli altri protagonisti dell'anime basato sul classico arrivato su Weekly Shonen Jump nel 1988 può finalmente proseguire.

Da quest'oggi, sul catalogo streaming di Netflix sono disponibili, anche con doppiaggio in italiano, gli episodi di Bastard!! - Heavy Metal, Dark Fantasy che vanno dal 14 al 24. Finalmente, sarà possibile assistere all'esito della feroce battaglia tra l'antico stregone malvagio Dark Schneider e la sua nemesi Abigail.

La prima parte del Bastard!! di Netflix aveva convinto, ma non del tutto. Questi nuovi episodi dell'anime riusciranno a mitigare difetti e mantenere le qualità della parte uno? Anche se l'ultimo capitolo è uscito nel 2012, il manga di Bastard è ancora in corso di serializzazione. In attesa di nuovi capitoli, questa è una buona maniera per avventurarsi nel regno di Metallicana e vivere le follie di cui è capace Dark Schneider, risvegliatosi da un sonno eterno per via del bacio di una vergine. E voi, avete già visto qualche puntata di questo secondo cour?