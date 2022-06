Bastard!! - L'oscuro dio distruttore: trailer e dettagli per l'anime Netflix

Attraverso le proprie pagine social ufficiali, Netflix ha pubblicato un nuovo filmato promozionale di Bastard!! -L'oscuro dio distruttore, nuova serie anime originale basata sul manga di Kazushi Hagiwara del 1988.

L'iconica opera dark fantasy post apocalittica di fine anni Ottanta, che ha ispirato sei OAV tra il 1992 e il 1993, sta per debuttare su Netflix. Il colosso dello streaming, il 30 giugno, inaugurerà una nuova epoca per gli appassionati dell'avventura.

In vista del debutto a fine mese, è stata diffusa una nuova clip promozionale di Bastard!! - L'oscuro dio distruttore. Questa, che segue la prima key visual del Bastard!! di Netflix, svela la sigla di apertura, "Bloody Power Frame" dei coldrain e annuncia un nuovo membro del cast originale, Mami Koyama, voce di Anslasax.

La civiltà moderna è caduta ormai quattrocento anni fa e il mondo è dominato dal caos. Sotto la guida dei Quattro re celesti, l'Armata Ribelle delle Tenebre espande il proprio potere nel tentativo di far risorgere il dio della distruzione Anslasax. Il regno di Meta-likana, viene attaccato e per salvarlo Tia Nort Yoko decide di far risorgere un antico mago che nell'antichità voleva governare il mondo. Torna così in vita lo stregone Dark Schneider.

I 13 episodi di Bastard!! - L'oscuro dio distruttore sono diretti da Takaharu Ozaki presso LIDEN FILMS. Yosuke Kuroda è responsabile delle sceneggiature, mentre Sayaka Ono sta disegnando i personaggi. Yasunori Ebina e Yasuharu Takanashi lavorano agli effetti sonori e alle musiche.