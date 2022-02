Bastard!!, primo trailer per il nuovo anime dark-fantasy targato Netflix

Warner Bros. Japan ha svelato un nuovo trailer per l'anime del manga scritto e illustrato da Kazushi Hagiwara, Bastard!!! Heavy Metal, Dark Fantasy (Bastard!!: Ankoku no Hakaishin). Il video, che mostra i contenuti dei primi cinque episodi e una colonna sonora composta da Yasuharu Takanashi, conferma che il progetto durerà ventiquattro episodi.

L'annuncio del nuovo anime di Bastard!! è arrivato una settimana fa. Il comunicato stampa ha anche rivelato i nuovi membri del cast dei doppiatori, tra cui: Kanae Itou come Lucien Renlen, Tomokazu Sugita come Abigail, Kensho Ono come Kall-Su, Nao Touyama come Sheila Tuel Meta-Ilicana.

La serie dovrebbe debuttare quest'anno sulla piattaforma Netflix in tutto il mondo, senza una data specifica confermata o se il progetto sarà doppiato internazionalmente. Hagiwara ha pubblicato il manga originale sulla rivista Ultra Jump di Shueisha tra l'ottobre del 1987 e il maggio del 2010 con tante pause come il collega Togashi con Hunter x Hunter. L'opera è stata raccolta in un totale di ventisette volumi.

Il lavoro ha ispirato un adattamento anime in sei episodi OVA prodotto da AIC Studios, diretto da Katsuhiro Akiyama e sceneggiato da Hiroshi Yamaguchi, uscito nell'agosto 1992. Come indicano le date, l'adattamento anime non aveva coperto l'intera storia del manga.

Tra il cast dei doppiatori troviamo anche Kishou Taniyama come Dark Schneider, Tomori Kusunoki come Tia Noto Yoko, Hiroki Yasumoto come Gara e Youko Hikasa come Arshes Nei.

Sayaka Ono (CROSS ANGE Rondo of Angel and Dragon) è responsabile del character design. Yasunori Ebi (Naruto) è incaricato della direzione del suono mentre Yasuharu Takanashi (Naruto Shippuden, Fairy Tail) è incaricato della composizione della colonna sonora. La band Coldrain eseguirà l'opening, mentre la cantante Tielle eseguirà l'ending.

"La storia ruota intorno a un gruppo di cinque maghi che hanno deciso di ricostruire il loro mondo dopo che un Dio infuriato lo ha distrutto e tramutato nel caos. Spinti dal loro leader, Dark Schneider, Gara, Arshes Nei, Abigail e Kall Su, decidono di riconquistare i regni nella speranza di ricostruirli in utopie. Tuttavia, i modi spesso sconsiderati di Dark Schneider e lo scarso temperamento, causeranno devastazione ovunque lui vada."