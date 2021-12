Batgirls, Barbara Gordon assume il ruolo di mentore nella nuova serie DC Comics

La nuova serie DC Comics Batgirls sta per fare il suo debutto. Il 14 Dicembre infatti le fumetterie americane accoglieranno Batgirls #1, ad opera degli scrittori Michael Conrad e Becky Cloonan, e del disegnatore Jorge Corona. Grazie ad una roundtable tenuta da Comicbook, possiamo venire a conoscenza di parecchi dettagli della nuova serie.

Batgirls seguirà le avventure di Barbara Gordon nel suo ruolo di mentore di Stephanie Brown a.k.a. Spoiler e Cassandra Cain a.k.a. Orphan. A quanto pare, nella serie avrà un ruolo di rilievo la disabilità di Barbara Gordon, ritrovatasi tetraplegica a seguito di uno scontro con Joker sulle pagine di Batgirl #47.



"La disabilità di Babs è una parte importante del suo personaggio e del suo ruolo di Oracle", ha svelato Cloonan durante la roundtable. "È importante che i lettori possano immedesimarsi aprendo il nostro albo. Sappiamo che molte disabilità non sono visibili a occhio nudo, per questo abbiamo voluto mostrare Babs — che vedremo in sedia a rotelle, o usare un bastone — così com'è".



"Ci stiamo approcciando al personaggio con tutta la sensibilità possibile, e vogliamo che le persone, quando vedono Babs, possano identificarsi con qualcosa di significativo oltre alla roba da supereroi", aggiunge Conrad. "È un argomento molto importante, che abbiamo a cuore. È una delle cose che, in questo fumetto, non vogliamo sbagliare".



Gli autori aggiungono inoltre che hanno intenzione di rispettare la storia editoriale del personaggio, senza andare a effettuare retcon non necessarie. Nella storia, il villain principale sarà Seer, personaggio che ha debuttato nell'evento Fear State.



"È stato grandioso avere questo villain che sembra fatto su misura per Barbara" Rivela Cloonan. "Ha debuttato come una sorta di anti-Oracle, e svilupparlo come villain è stato molto divertente. Il nome 'Seer', 'Veggente', è ovviamente un sinonimo di 'Oracle', 'Oracolo'. Così abbiamo due personaggi con simili poteri, che hanno preso strade completamente diverse. Non vogliamo rivelare molto delle sue motivazioni, o di cosa accadrà tra loro due, ma è stato sicuramente interessante mettere i bastoni tra le ruote a Barbara in questo modo".



"Quando diciamo Oracle, non stiamo negando il suo ruolo da Batgirl" Continua Conrad. "Infatti, una volta che sei Batgirl, sarai sempre Batgirl. Seer è un personaggio interessante, e credo che le persone saranno molto affascinate da lei, e da ciò che porta alla nostra storia nella sempre mutevole mitologia di Gotham. Vedrete la terribile minaccia che Seer rappresenta in realtà".



Batgirls #1 sarà disponibile a partire dal 14 Dicembre 2021 negli Stati Uniti. Barbara Gordon sarà presto protagonista di un film: sono infatti iniziate le riprese del film Batgirl di HBO Max, che vedranno Leslie Grace nel ruolo della protagonista. È stata inoltre confermata la presenza di Batman nel film di Batgirl, sebbene non sia chiaro quale attore vedremo nel ruolo.