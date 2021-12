Batgirls, le protagoniste devono mantenere un basso profilo nel primo numero della serie

Dopo essere venuti a conoscenza di parecchi dettagli della nuova serie a fumetti grazie alla roundtable con gli autori di Batgirls, la preview pubblicata da DC Comics anticipa ciò che andremo a leggere in Batgirls #1, a cura di Becky Cloonan, Michael Conrad e Jorge Corona, in uscita il 14 Dicembre 2021 nelle fumetterie americane.

A seguito degli eventi raccontati nell'evento Fear State e in Batman #117, Stephanie Brown e Cassandra Cain sono accusate di terrorismo per aver distrutto la Torre dell'Orologio di Gotham City. Grazie all'aiuto di Barbara Gordon, che attualmente veste i panni della supereroina Oracle, le due Batgirls hanno trovato rifugio in una casa nel quartiere "The Hill" di Gotham.



Le tre protagoniste della serie devono ora tenere un basso profilo, missione che potrebbe rivelarsi più difficile del previsto: nella preview del primo numero vediamo infatti Cassandra Cain venire accerchiata da un gruppo di delinquenti, trovandosi costretta a subire un'aggressione per evitare di attirare l'attenzione con le sue abilità in combattimento.



In Batgirls avrà un ruolo di rilievo anche la disabilità di Barbara Gordon, che dovrà affrontare l'ascesa del nuovo villain Seer. Presto vedremo Barbara Gordon in azione anche in live action: sono infatti in corso le riprese di Batgirl, film di HBO Max che vedrà Leslie Grace nei panni della protagonista.