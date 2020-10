Batman #100: Catwoman torna al fianco del Cavaliere Oscuro con un nuovo costume

I piani del Pagliaccio Principe del Crimine hanno portato alla cosiddetta Joker War, che ha sconvolto l'intera Gotham City, e naturalmente anche Batman e tutti i membri della Bat-Family. Gli eventi del volume 100 di Batman ci hanno mostrato un confronto diretto tra il Pipistrello e Joker, e anche il ritorno di altri importanti personaggi.

In occasione di questo ennesimo scontro con la sua nemesi per eccellenza, il Cavaliere Oscuro si è presentato con una nuova tuta, molto più avanzata tecnologicamente rispetto alle precedenti, la quale però secondo Joker non servirebbe a nulla, il caos è ormai presente in tutta Gotham, e il futuro che Bruce aveva in mente per sé stesso e per la città non è più realizzabile.

Gli autori hanno utilizzato in maniera particolare questo riferimento al futuro, mostrando ai lettori la fantastica tavola che potete trovare in fondo alla pagina, dove Batman e Catwoman appaiono uniti in un romantico abbraccio, entrambi nei loro nuovi costumi. Caratterizzata dai colori grigio e nero, l'inedita tuta di Selina Kyle è riuscita a donare un design diverso dal solito alla ladra, richiamando però anche il suo aspetto classico, con il taglio di capelli che aveva durante la Silver Age.

Anche se non fa attualmente parte della canonicità della serie, in quanto è apparsa unicamente in una visione ipotetica, Ben Abernathy, editor della serie, ha confermato che in futuro potremmo vedere altre versioni di questa particolare tuta. Ricordiamo che tra poco debutterà il nuovo antagonista Ghost-Maker, e vi lasciamo al ritorno della brillante Oracle nel numero 100.