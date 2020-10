Batman #100 mostra la resa dei conti tra Batman e Joker, come si è conclusa la storia?

Lo scorso 15 settembre, James Tynion IV aveva anticipato la resa dei conti tra Batman e Joker con la pubblicazione di Batman #99, il penultimo capitolo della straordinaria serie iniziata nel 2016 da Tom King. Oggi, 6 ottobre 2020, è finalmente approdato nelle edicole Batman #100, il capitolo che segna la conclusione della guerra per Gotham.

Nell'ultima uscita abbiamo visto Batman e la sua nuova squadra, composta da Cappuccio Rosso, Signal, Orphan, Red Robin, Spoiler, Batgirl, Harley Quinn e Dick Grayson, pronta a scontrarsi con il Joker, supportato dalla sua nuova fiamma Punchline e da centinaia di altri criminali. Il primo scontro tra il Pipistrello e il principe del crimine si conclude in sostanziale parità, con l'esplosione di alcune cariche di esplosivo che portano alla distruzione della fabbrica in cui si trovava Joker.

Punchline, scossa dall'improvviso cambio di piano, viene sorpresa da Nightwing e dagli altri eroi e si trova costretta a combattere, finendo per essere facilmente sconfitta. Nel frattempo, Batman viene sopraffatto dal Joker e viene salvato in extremis da Harley Quinn, che spara un colpo in direzione del suo ex amante lacerandogli un'occhio.

Harley lega Joker e prepara delle cariche d'esplosivo, chiedendo a Batman di lasciarlo morire in modo da fermare per sempre la guerra. Batman, dopo qualche minuto, decide di non salvare la sua nemesi e fugge dalla fabbrica, scampando all'esplosione. Il giorno dopo, discutendo con Harley in una stanza d'ospedale, Batman rivela che in realtà il Joker avrebbe potuto liberarsi utilizzando alcuni oggetti sottratti al suo arsenale.

L'epilogo mostra il Joker, ancora in vita, mentre osserva il discorso di Punchline, che recita davanti ad una telecamera all'interno del manicomio di Arkham fingendosi pentita per i suoi crimini. Intanto Batman incontra Clownhunter, convincendolo a desistere dal suo percorso di vendetta, mentre in un luogo distante, un nuovo antagonista fa la sua prima apparizione.

Batman avrebbe dovuto concludersi con il capitolo numero 100, ma DC Comics ha recentemente annunciato che per il momento la serie continuerà. L'uscita del capitolo 101 è attesa per il prossimo 20 ottobre.