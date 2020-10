Batman #100: torna la brillante Oracle per salvare il futuro di Gotham City

Nel volume 100 della serie regolare di Batman ha fatto il suo ritorno la Bat-Family, mostrando Batgirl, Nithwing e gli altri entrare in azione per contrastare il dominio di Joker. Da tempo i lettori aspettavano l’intervento di questi eroi, ma l’elemento che rende davvero speciale il numero 100 è il ritorno di un altro personaggio storico: Oracle.

Batgirl riesce a bypassare il sistema, e utilizza una porta d’ingresso secondaria per collegare il Bat-Computer alla torre dell’orologio di Gotham, ottenendo così una mappatura delle posizioni di tutti i membri della famiglia. La supereroina avvia poi un protocollo per spegnere immediatamente tutti i loro veicoli, per poi allontanarli da possibili nemici e minacce circostanti.

Successivamente si infiltra nel sistema del dipartimento della polizia, cominciando a chiedere rinforzi nelle zone dove c’è un’alta densità di scagnozzi di Joker. Dopo questi momenti alquanto frenetici, Barbara Gordon torna ad essere momentaneamente Oracle, con queste parole: “Gotham City. Qui è Oracle a parlare.”

Oracle comincia a stabilire un contatto con l’intera Bat-Family, e hackerando il sistema di comunicazioni d’emergenza, chiede ai cittadini di rimanere al sicuro dentro le loro case. Nonostante sia poco probabile rivedere Barbara nel ruolo di Oracle, questa sua apparizione inaspettato è stata un perfetto omaggio da parte degli autori, che potete vedere nella tavola in calce alla notizia.

Ricordiamo che nel numero 100 della serie Batman e Joker si sono affrontati, e vi lasciamo ai dettagli del sequel perduto di Arkham Asylum.