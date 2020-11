Batman #103: lo scontro tra Batman e Ghost-Maker prosegue, come è finita per Harley Quinn?

Il Volume 103 di Batman ha finalmente debuttato negli Stati Uniti, ed ha mostrato il prosieguo della battaglia tra Batman e Ghost-Maker. Come si sarà concluso lo scontro tra i due eroi? E Clownhunter sarà riuscito a eliminare definitivamente Harley Quinn? Andiamo a scoprirlo.

Il capitolo inizia mostrando il passato di Ghost-Maker e Bruce Wayne, nel periodo in cui entrambi si allenavano insieme nel deserto. Nel capitolo 102 di Batman Bruce ha confermato che Ghost-Maker uccise il suo maestro, ma la nuova uscita si limita a mostrare un dialogo tra i due, in cui l'antieroe accusa il suo ex compagno di essere diventato troppo vulnerabile.

Tornati nel presente, Batman e Ghost-Maker si stanno affrontando su un tetto, con il secondo intenzionato a eliminare Clownhunter. Batman rivela di non aver mai perso uno scontro con l'antieroe, e suggerisce al giovane antagonista di scappare. Bao, questo il nome del diciassettenne che veste i panni del serial killer di clown, abbandona la scena, ma solo per andare a cercare Harley Quinn e aggiungere un altro nome alla lista delle sue vittime.

Lo scontro prosegue quindi su due fronti, con Batman e Ghost-Maker da un lato e Harley Quinn e Clownhunter dall'altro. Dopo essere piombati casualmente nell'appartamento di Harley, Batman e Ghost-Maker vedono Clownhunter sconfitto, e l'Uomo Pipistrello crolla a terra a causa delle ferite sofferte.

E voi cosa ne pensate? Clownhunter e Batman si alleeranno per uscire da questa situazione? Noi intanto vi ricordiamo che il prossimo numero, Batman #104, sarà disponibile dal 2 dicembre 2020.