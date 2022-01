Batman, i 5 costumi più belli di sempre del Cavaliere Oscuro

Nel mondo del fumetto americano, Batman è uno dei supereroi che, in tema costumi alternativi, è secondo, probabilmente, solo all'Uomo Ragno (qui i 5 costumi più belli di Spider Man). In questo articolo, andremo ad elencare quelle che, nella nostra opinione, sono le migliori "Batsuit" indossate da Bruce Wayne nei fumetti.

Rebirth Batsuit



Nonostante quasi tutte le Batsuit principali condividano (in termini di aspetto) le stesse caratteristiche, ce ne sono alcune che spiccano grazie ad alcuni dettagli. È il caso della Rebirth Batsuit, il costume indossato da Bruce Wayne nella continuity di Rinascita: si tratta di un costume grigio-nero abbastanza classico, che spicca però per il logo del pipistrello sul petto, contornato da una traccia dorata.



Suit of Sorrows



La Suit of Sorrows, che ha debuttato nel 2008 sulle pagine di Detective Comics #838, è sicuramente il costume più particolare che compare in questa lista. Non si tratta, in realtà, neanche di una vera Batsuit, sebbene Bruce Wayne, nell'indossarla, l'abbia integrata col suo classico outfit. La Suit of Sorrows è in realtà un'antica tunica creata nel periodo delle Crociate, e, nonostante conferisca un bonus in forza e velocità, ha il difetto di corrompere chi la indossa, rendendolo più violento. In un certo senso, potremmo considerarla l'equivalente, per Batman, del costume alieno di Spider-Man.



Batsuit classica



La classica Batsuit resterà per sempre, nell'immaginario collettivo, il costume per eccellenza di Batman. Il cappuccio con mantello azzurro, la tuta in spandex grigio e il logo del pipistrello all'interno di un ovale giallo: quando si parla di Batman, è questa l'immagine che, più di ogni altra, viene richiamata alla mente. Nonostante sia stata la Batsuit principale dagli anni '60 agli anni '90, viene tutt'oggi ripescata dagli autori e artisti di DC Comics: è il caso di Detective Comics #1041, pubblicato lo scorso anno.



Exoframe Batsuit



Quando, in un futuro distopico, un attempato Bruce Wayne è costretto ad affrontare Superman, deve fare ricorso ad un'armatura costruita appositamente: la Exoframe Batsuit. Nella leggendaria storyline Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, scritta e disegnata da Frank Miller, utilizzando l'armatura Exoframe (e col prezioso aiuto di Oliver Queen), Bruce Wayne riuscirà addirittura a sopraffare temporaneamente il leggendario Uomo del Domani.



New 52 Batsuit



Il costume indossato da Batman a partire dal rilancio The New 52 rappresenta la summa dei look più recenti di Batman: un po' tuta e un po' armatura, questo costume completamente nero rappresenta appieno il moderno Cavaliere Oscuro, la cui iconografia è stata arricchita, negli anni, anche da adattamenti cinematografici e videoludici. Si tratta dell'aspetto che Batman ha avuto nell'ultimo decennio, e presto potrebbe arrivare addirittura a scalzare la Batsuit classica come costume più iconico di Bruce Wayne.



Nella gallery in fondo all'articolo, riportiamo le varie Batsuit di cui abbiamo parlato, nell'ordine in cui vengono citate. Presto Bruce Wayne tornerà al cinema, e potrebbe interessarvi scoprire i 5 fumetti da leggere in attesa di The Batman che abbiamo selezionato.