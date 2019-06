il numero 73 di Batman introduce un nuovo, potente Pozzo di Lazzaro

I Pozzi di Lazzaro sono degli elementi iconici nella lore di Batman. Le misteriose vasche chimiche possiedono dei poteri ristoratori e ringiovanenti, in grado di allungare la vita di Ra's al Ghul di secoli. Nel numero 73, tuttavia, Tom King introduce qualcosa di ancora più potente: il Pozzo di Nain.

Nel numero in questione, Flashpoint Batman (Thomas Wayne) viaggia a cavallo insieme a Bruce, trasportando con se una bara. Nel corso del loro pellegrinaggio, Bruce riprende conoscenza e capisce qual è l'obiettivo di Thomas: la Pozza di Nain. Si scopre infatti che questa Pozza è molto misteriosa, ma Bruce ha sentito solo voci su di essa. Ripresosi dallo smarrimento, intuisce che Thomas intende riportare in vita Martha Wayne attraverso il miracoloso artefatto.

Questa fossa inedita dovrebbe possedere delle caratteristiche uniche. Se per usare la Pozza di Lazzaro il soggetto deve essere ancora in vita, o nel peggiore dei casi, morto solo di recente, spesso chi fa uso di questi artefatti perde il senno. Nel caso di Martha Wayne, è morta da decenni, quindi non funzionerebbe, e per questo la Pozza di Nain si prospetta come qualcosa di gran lunga più potente.

Il nome della Pozza di Nain suggerisce ovviamente un potere legato alla resurrezione. il nome Lazzaro ha una forte connessione con la Bibbia, riferendosi ad uno dei miracoli più mirabili di Gesù Cristo nel quale ha ridonato la vista ad un uomo - Lazzaro di Betania. Tuttavia, anche nel libro di Luca, Gesù compie un miracolo simile salvando un giovane dalla morte nella città di Nain. Considerato questo, è molto probabile che la Pozza di Nain possa configurarsi come la più potente introdotta finora nella lore di Batman. Per avere conferme o smentite in tal senso dovremo aspettare il prossimo numero, per ora possiamo solo viaggiare in fervide speculazioni.



Tom King alla fine di questa run si occuperà di una nuova serie in uscita nel 2020, mentre Neal Adams ne curerà una sul personaggio di Ra's al Ghul.