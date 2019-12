Batman #85: un personaggio acquisisce i poteri di uno degli eroi più importanti della DC

La run del Batman di Tom King si conclude ufficialmente questa settimana, con il numero 85, che porterà a termine l'arco narrativo di Bane fornendo tutte le risposte necessarie agli interrogativi seminati nel corso della saga.

Uno di questi riguardava sicuramente i personaggi di Gotham Girl/Claire Clover e suo fratello Gotham/Henry Clover Jr, i quali - nel primo numero di King - ottengono dei superpoteri da una misteriosa entità, per poi iniziare a vegliare su Gotham City.

Ci viene specificato, però, che più i due fratelli utilizzano i loro poteri, più accorciano la loro aspettativa di vita. Alla fine, Gotham muore dopo aver dato fondo a tutte le sue forze, mentre Gotham Girl - investita da un dolore incontrollabile - subisce un violento crollo psicologico.

In ultima analisi, è stato rivelato che i suoi poteri provengono dal veleno di Bane, e che la stessa Gotham Girl ha collaborato con l'antagonista per eliminare Batman. Nel numero 85, dopo la definitiva sconfitta di Bane, il Cavaliere Oscuro ha una conversazione sincera con Gotham Girl, nella quale le rivela di avere una sorpresa per lei.

Si riferisce alla kryptonite di platino, che Batman ha ricevuto da Superman durante il primo numero di Batman: Secret Files, capace di conferire a chiunque la tocchi i poteri di Superman. Gotham Girl, quindi, ottiene la possibilità di ricominciare una nuova vita - con dei poteri slegati da Bane - che le consentiranno finalmente di essere un'eroina.

Per spronare la ragazza, Batman pronuncia le seguenti parole:

"Non ci sono buone morti, ma ci sono buone vite. Cerchiamo di vivere una di quelle".

In un articolo dedicato, abbiamo analizzato gli eventi andati in scena nell'ultimo numero del Batman di Tom King. Dopo gli ultimi accadimenti, Tom King si è espresso sul destino di Alfred.