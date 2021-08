Batman '89, l'Uomo Pipistrello di Micheal Keaton incontra Robin, ecco il suo design

Il Batman di Michael Keaton, volto dell'Uomo Pipistrello nell'omonima pellicola del 1989 e nel suo sequel, incontrerà per la prima volta il suo Robin. Diamo un primo sguardo al design del Wonder Boy nella nuova serie a fumetti Batman '89.

Prima che Tim Burton lasciasse il franchise e Warner Bros. si affidasse a Joel Schumacher per Batman Forever, nei piani originali vi era un sequel di Return in cui Robin avrebbe fatto la sua apparizione. Come ben sappiamo, però, un terzo capitolo della serie di film di Tim Burton non c'è mai stato e il Batman di Michael Keaton non ha mai avuto il suo Robin.

Tuttavia, con DC Comics che ha deciso di tornare nell'universo narrativo del film con la nuova serie a fumetti Batman '89, il Cavaliere Oscuro potrà finalmente trovare appoggio nel suo iconico partner. I volumi di questa nuova collana, che vede lo sceneggiatore originale Sam Hamm collaborare con l'artista Joe Quinones, continueranno la storia da dove era stata interrotta in Batman Return. Il primo numero, da il benvenuto a Robin!

Con la serie che ha da poco fatto il suo debutto, Quinones ha rivelato l'importanza e il design del Wonder Boy nel corso di un'intervista al Washington Post. "La mia speranza è che in questa serie Robin diventi un personaggio abbastanza forte. Non è tanto una storia su Batman e Robin, quanto una storia su Robin e Batman".

