Batman #99 mostra il grande ritorno di un supereroe, tutto pronto per lo scontro finale

La guerra per Gotham sta finalmente per concludersi e Batman #99, l'ultimo numero del fumetto di James Tynion IV e Jorge Jimenez, ha finalmente riunito tutti i componenti dell'improbabile squadra scelta dal protagonista per fermare il Joker. Tra questi è presente anche uno storico alleato di Batman, finalmente tornato in azione dopo anni di attesa.

Naturalmente stiamo parlando di Nightwing, ex braccio destro del protagonista e ora protettore di Bludhaven. Dick Grayson, questo il vero nome del supereroe, aveva perso la memoria in Nightwing #55, fumetto pubblicato nel dicembre del 2018, e dopo gli sconvolgenti eventi raccontati in Nightwing #71 è finalmente riuscito a tornare in sé.

Batman riunisce su un tetto la sua nuova squadra, composta da Cappuccio Rosso, Signal, Orphan, Red Robin, Spoiler, Batgirl, Harley Quinn e il ritrovato Dick Grayson, e subito dopo aver assegnato ad ognuno di loro dei compiti, prende da parte il suo ex pupillo e gli consegna la sua vecchia tuta da supereroe, in modo da ricordargli l'importanza del suo cambiamento. In calce potete dare un'occhiata alla scena in questione.

James Tynion aveva anticipato il ritorno di Nightwing lo scorso settembre, quando venne scelto per sostituire Tom King. Ora, con un solo numero a separarci dal finale della storia, non ci resta che attendere l'uscita dell'attesissimo Batman #100.