Il nuovo Batman abbraccia la sua identità di eroe nero

Nella serie I Am Batman il ruolo del Cavaliere Oscuro è stato assunto da Jace Fox, figlio di Lucius Fox. Si tratta, quindi, di un Batman nero, che fino ad ora ha combattuto il crimine indossando un casco che celava per intero il suo volto. Nel nuovo numero della serie, Jace Fox è finalmente pronto per mostrarsi come eroe nero.

Originariamente il nuovo Batman è stato introdotto in Future State nel 2020. Successivamente, Jace Fox ha visto la sua popolarità aumentare fino ad esplodere, lo scorso anno, in Fear State. In I Am Batman #5, disponibile nelle fumetterie statunitensi, Lucius Fox scopre l'identità del nuovo Batman, invitandolo a non indossare più la parte di maschera che gli copriva la mascella, e a non pensare più a sé stesso come un Batman inferiore.



"Alcune persone hanno detto che sto scrivendo il Batman nero, intendendolo come complimento", racconta lo sceneggiatore John Ridley, che ha realizzato I Am Batman #5 insieme agli artisti Christian Duce, Juan Ferreyra, Laura Braga e Rex Lokus. "Ma non si tratta di Batman nero, si tratta di Jace Fox nei panni di Batman, che è nero. Questa è una famiglia che ha problemi di soldi, di rappresentazione, e vedrete molto di più di ciò proseguendo con la storia, mentre Jace e la sua famiglia si trasferiscono a New York in I Am Batman".



Con I Am Batman #6, Jace si trasferirà infatti a New York, portando un Cavaliere Oscuro a protezione della Grande Mela. L'uscita di I Am Batman #6 negli Stati Uniti è prevista per l'8 Febbraio 2022. Restando in tema, un fan di Batman Forever ha rimontato il trailer di The Batman inserendo l'Enigmista di Jim Carrey.