Batman, a quanto ammonta il QI di Bruce Wayne? Facciamo il punto

Recentemente, una polemica ha visto la community accusare Batman di essere un supereroe solamente grazie ai suoi soldi. Sebbene ci sia un fondo di verità, le accuse che Batman sia un eroe solo grazie alla sua ricchezza sono infondate: Bruce Wayne è anche dotato di un intelletto fuori scala. Cerchiamo di fare il punto sul suo QI.

Nelle numerose iterazioni dell'Universo DC che si sono susseguite nel corso degli anni, alcuni dettagli della caratterizzazione di supereroi come Batman sono rimasti immutati. A prescindere dall'universo in cui si trova, Bruce Wayne si è sempre distinto per la sua intelligenza, oltre che per il suo patrimonio.



Definire in modo puntuale l'esatto QI di Bruce Wayne è un'impresa impossibile. Con una storia editoriale lunga come quella di Batman, le incongruenze sono inevitabili. Ci sono però alcuni parametri propri dell'Universo DC che possono venirci in aiuto, come ad esempio la scala di intelligenza di 12 livelli, introdotta in alcune storie pubblicate negli anni '60.



Nei fumetti DC Comics, la razza aliena dei coulani ha creato un sistema numerico che classifica il livello di intelligenza di una creatura in 12 livelli. Un coulano medio ha un livello di intelligenza di 8. Brainiac, il villain di Superman creato dai coulani, si classifica al livello 12, tra le creature più intelligenti dell'universo DC.



Prendendo in considerazione solo gli esseri umani (escludendo quindi anche Superman, il cui livello di intelligenza può crescere in base alle radiazioni assorbite dal Sole), gli uomini più intelligenti del pianeta si assestano su un livello medio di 6. In Doomsday Clock #2, Geoff Johns rivela che Bruce Wayne è la seconda persona più intelligente del pianeta Terra, con il primo posto occupato da Lex Luthor.



Se il villain di Superman viene generalmente considerato attestarsi su un livello intellettivo tra il 7 e il 9, Bruce Wayne dovrebbe classificarsi tra il 7 e l'8. In termini di QI, Batman viene spesso accostato ad un punteggio di 192, anche se in base a quanto visto, il reale quoziente intellettivo di Bruce Wayne dovrebbe attestarsi oltre i 200 punti.



D'altronde, non ci si può aspettare niente di meno da un abile poliglotta, stratega, con lauree in psicologia criminale, scienze, matematica ed economia. Insomma, nel DC Universe non si diventa il miglior detective del mondo per caso.



L'anno prossimo, le abilità da detective di Batman dovrebbero essere al centro del nuovo lungometraggio cinematografico dedicato all'Uomo Pipistrello, che vedrà Robert Pattinson nel ruolo del protagonista. A proposito, sono stati pubblicati ufficialmente logo e poster di The Batman.